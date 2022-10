Pisa, D’Angelo dopo il pari: “Il Parma ha manovrato meglio. Palermo? Ecco cosa spero”

Rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria casalinga il Parma di Luca D'Angelo, che pareggia contro il Parma nel match valido per la nona giornata di Serie B andato in scena ieri all'"Arena Garibaldi". Le due compagini, che maturano un pareggio a reti bianche, dividono la posta in palio. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico nerazzurro, Luca D'Angelo , intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara.

Ce la siamo giocata senza rinchiuderci. È stato soddisfacente questo. È poco dire che dobbiamo fare tanti miglioramenti, dobbiamo crescere anche in stima personale, qualcuno gioca ancora un po’ contratto e dev’essere più libero . Mi è piaciuta la grande coesione che c’è stata con il pubblico. Quando ha visto che eravamo in difficoltà il pubblico ci ha dato una spinta eccezionale. Ho visto molte cose belle oggi. Secondo me Ionita ha giocato bene, deve crescere dal punto di vista atletico. La settimana scorsa dopo che è tornato dalla nazionale ha avuto l’influenza, ma è un giocatore che si vede che è molto bravo. Ha cucito bene il gioco sapendo che la sua caratteristica migliore è quella dell’inserimento. Ha colpito di testa, ma non ha fatto gol.

Il 3-4-3? Dipende dal tipo di giocatore che è in campo, poi la fase offensiva muta a seconda degli interpreti in campo. La squadra si è mossa bene ed ha difeso di reparto, sui cross siamo arrivati sempre prima. La fase difensiva la stiamo facendo bene, abbiamo preso gol solo su calcio d’angolo. Marin è un giocatore importantissimo per noi, perché ha dinamismo, è un giocatore tattico anche se non è appariscente dal punto di vista tecnico. Serve molto in partite come questa. Per me il pareggio è giusto anche se il Parma ha manovrato meglio di noi. Abbiamo avuto però le migliori occasioni della partita con un salvataggio sulla linea su Touré e due traverse. Per il Palermo mi auguro di recuperare Torregrossa e Masucci.”