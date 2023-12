Pisa-Cremonese, Aquilani: Vogliamo invertire trend casalingo. Posso dare di più…”

"È da un po' che vogliamo invertire la tendenza casalinga, e il nostro obiettivo deve esser quello: riportante entusiasmo e voglia tra il nostro pubblico, perché sappiamo quanto questo possa essere per noi importante. Non voglio però andare troppo oltre, ci sono momenti in cui si percepisce che basterebbe fare un poco di più per andare oltre, però il focus principale lo punto su me stesso e sullo staff, non sulla squadra. Serve anche maggior responsabilità nelle due aree, per quanto gli errori ci possano stare, sono in preventivo, ma siccome in avanti non capitalizziamo pur creando, dietro gli errori sembrano triplicati. Lo ripeto, io posso fare di più, perché sui momento della gara io come allenatore posso incidere di più, ma anche il calciatore singolo deve prendersi la propria responsabilità".