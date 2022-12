Pisa-Brescia 3-0, Torregrossa punisce la sua ex. D’Angelo sorpassa Clotet in Serie B

Inizio travolgente da parte dei nerazzurri, con un calcio di rigore realizzato al 3' da Torregrossa, glaciale contro Lezzerini, indirizzando la sfera all'angolino basso. Non ha esultato l'attaccante italo-venezuelano, visto il suo passato con la maglia delle "rondinelle". La formazione di D'Angelo incontenibile, capitalizza le numerose azioni prodotte al 20' grazie al colpo di testa vincente di Gliozzi che ha firmato il raddoppio per i padroni di casa. Un Brescia deludente che si è affacciato poche volte verso la porta difesa da Livieri, concedendo fin troppe azioni agli avversari. La gara per la compagine di Clotet si è complicata ulteriormente al 62' quando il capitano Adorni ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo della serata, lasciando in dieci uomini i propri compagni e ricevendo una squalifica per il prossimo impegno contro il Palermo. Tris del Pisa e partita in ghiaccio all'86' grazie alla doppietta di Gliozzi che ha ricevuto palla da posizione defilata preferendo la conclusione verso la porta. Dopo la respinta corta di Lezzerini, l'attaccante nerazzurro ha ribadito in rete per il 3-0.