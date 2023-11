Pisa-Brescia 1-1, Bjarnason risponde a Moreo. La classifica aggiornata della Serie B

Dopo appena cinque minuti, i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla firma di Stefano Moreo, ex attaccante del Palermo, rapace nell'inserimento sotto porta arrivando pronto ad insaccare di testa sul suggerimento morbido di Tramoni. Al 13' viene annullato il gol del raddoppio al Pisa per un fuorigioco di Torregrossa ed un minuto dopo la beffa per i toscani con il pareggio del Brescia. Deviazione indecisa di Canestrelli ed è lesto Bjarnason a trovare il pari per la formazione di Rolando Maran che questo pomeriggio ha sfidato la sua ex squadra.