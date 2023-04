Pisa-Bari, le probabili formazioni: Mignani con Antenucci-Cheddira, Moreo dal 1′

La sfida Pisa-Bari è in programma alle ore 16:15 all'Arena Garibaldi: le probabili formazioni.

Due posticipi chiuderanno la trentaquattresima giornata di Serie B. Alle ore 16:15, allo Stadio "Arena Garibaldi", il Pisa ospita il Bari di Michele Mignani. Una sfida d'alta quota, con il risultato che potrebbe dare una sterzata al campionato. Alla luce della vittoria del Genoa contro il Cittadella, infatti, i pugliesi sono scivolati al momento a -9 dagli uomini di Alberto Gilardino e a -11 dal Frosinone in vetta alla classifica, reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto contro il Sudtirol. Se oggi il Bari non dovesse vincere, le prime due della classe avranno la possibilità di conquistare la matematica promozione in Serie A già nel prossimo turno, quello dell'1 maggio, impegnate rispettivamente contro Reggina e Sudtirol.

I biancorossi, dunque, proveranno a mettere in cassaforte i tre punti per blindare il terzo posto, che darebbero ulteriore slancio e morale a Di Cesare e compagni, che fin qui hanno conquistato cinquantasette punti. Frutto di quindici vittorie, dodici pareggi e sei sconfitte. Cinquanta le reti messe a segno in trentatré giornate dalla squadra di Mignani, trenta i gol subiti. Occupa attualmente il settimo posto, invece, il Pisa, a quota quarantasei punti. Frutto di undici successi, tredici pareggi e nove ko. Quarantatré i gol siglati fin qui, trentadue le reti incassate.

Trentaquattro i precedenti fra le due compagini: leggermente in vantaggio i galletti con dieci vittorie; sette i successi dei padroni di casa e diciassette i pareggi. L'ultimo pari (a reti bianche) in occasione della gara d'andata, andata in scena lo scorso 4 dicembre allo Stadio "San Nicola".

Al cospetto della terza della classe, il tecnico del Pisa Luca D'Angelo non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, gli infortunati De Vitis e Tourè, oltre allo squalificato Beruatto. Mentre Mignani dovrà rinunciare a Maiello (lesione parziale legamento collaterale mediale ginocchio sinistro) e Scheidler (affaticamento muscolare), oltre ad Acerra. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba, Calabresi; Marin, Nagy, Mastinu; Morutan; Moreo, Torregrossa. Allenatore: D'Angelo.

BARI (4-4-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta/Ricci; Benedetti, Maita, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. Allenatore: Mignani.