Pescara, Zeman: “Passaggio del turno non facile. Foggia? Non me l’aspettavo”

Con il risultato di 3-2 è il Pescara a passare il turno dei playoff di Serie C . Decisiva la rete di Marco Delle Monache che consegna ai Delfini il pass per la semifinale, dove ad attenderli ci sarà il Foggia. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Zdeněk Zeman, intervenuto ai microfoni di Rete8.

“Contento del passaggio del turno, non era facile. Cuppone ha risposto bene? Lui è questo, si butta negli spazi. Foggia-Pescara? Non me l’aspettavo, ma se è qui ha dei meriti. Li mi sono trovato bene, ci sono stato 7 anni, e ho tanti amici a Foggia, ma stavolta tiferanno contro di me. Delle Monache? Oggi poteva fare di più, le qualità le ha. L’arbitro? Abbiamo preso troppi cartellini, loro decidono. Spero che gli squalificati non pesino.”