Perugia-Ternana, Andreazzoli: “Un derby storico. Castori? Ecco cosa ci accomuna…”

“Non giro per la città, ma so che è derby storico che ha una grande importanza, una partita sentita per le due città e che coinvolge un po' tutti. Per quanto mi riguarda la settimana di preparazione è uguale alle altre, devo risolvere i problemi e dare alla squadra quello che reputo opportuno. Non si può non sentire gli eco di quello che la gente si aspetta. Speriamo che sia una gara piacevole da vedere, nell’interesse di tutti in cui entrambi gli allenatori puntano al risultato pieno. Castori? Ci accomuna una carta d’identità non freschissima, lui è considerato un verticalizzatore e mi metto anche io fra questi. Di sicuro gli piace il bel calcio poi non lo conosco bene e mi astengo dal dare altri giudizi. Non so se giocheremo con un attacco molto agile, chiaramente non possiamo tirare la palla per aria se in campo ci fossero i due che hanno finito la partita sabato scorso. Non abbiamo l'abitudine di schematizzare molto o dare compiti precisi a chi è in zona d'attacco che siano attaccanti o centrocampisti che vanno. Vedremo come andrà la gara. Abbiamo la possibilità di mettere in campo dall'inizio undici persone che dovranno esprimere ciò che hanno espresso sabato scorso e potremo contare su altri cinque elementi che potranno in campo. Donnarumma è alla terza settimana di lavoro e i risultati ci fanno dire che è in una buona condizione, Iannarilli e Martella stanno bene, sono fra i verdi. Formazione? È la più difficile da fare, prima di darla a voi devo dirla ai giocatori, ma prima ancora la dovrebbe sapere l’allenatore”.