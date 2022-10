Perugia-SudTirol 1-2, terza sconfitta in tre gare per Baldini. Bisoli vola in Serie B

Terza sconfitta consecutiva per il Perugia di Baldini, il Sudtirol non delude

Si chiude anche la nona giornata di Serie B 2022-2023 con il posticipo della domenica alle ore 16.15 tra Perugia e SudTirol al "Curi", sfida interessante tra due allenatori dotati di forte carattere come Silvio Baldini e Pierpaolo Bisoli. Terzo ko di fila per il tecnico ex Palermo che non è decisamente partito con il piede giusto col "Grifone", scivolato sempre più in fondo alla classifica.