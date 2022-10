Perugia, Santopadre: “City Group era interessato a noi. Col Palermo persa partita…”

Un inizio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative da parte del Perugia , scivolato al penultimo posto della classifica di Serie B con solamente quattro punti totalizzati in sette gare di campionato. Il cambio panchina che ha favorito l'ingresso dell'ex Palermo Silvio Baldini non ha trovato fortuna nella sfida contro il Pisa, persa per 1-3 al "Curi". Massimiliano Santopadre , presidente della compagine umbra, che è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fuori Campo” di Umbria Tv per commentare l'andamento del "Grifone" e svelare alcuni retroscena sulla cessione della società. Queste le dichiarazioni riportate da Il Messaggero - Umbria:

“Sono deluso da questa partenza ad handicap ma con tanta voglia di combattere. Siamo all’inizio, c’è ancora tempo e tanto margine per migliorare. Per me è importante farmi sentire per mettere al corrente della situazione chi ama il club, ha fiducia e mi stima. Quando hai un progetto da ultimare non puoi soffermarti su critiche e insulti, ma sugli errori per non commetterli. Interesse da parte del City Football Group? C’era stato, purtroppo di fronte al bacino d’utenza di Palermo abbiamo perso la partita. In futuro voglio ultimare il mio progetto e ascoltare qualsiasi altro progetto ambizioso. Il Perugia non è in svendita”.