Perugia-Reggina, Castori: “Ko immeritato, sorvolo sulla direzione di gara. Gori…”

Il Perugia di Castori ha perso contro la Reggina di Inzaghi nel match valido per il recupero della ventinovesima giornata del campionato di Serie B . Il tecnico biancorosso è intervenuto in conferenza stampa a margine del ko che inchioda Luperini e compagni in piena zona playout. Tra le tante tematiche affrontate, Castori si è soffermato sulla sostituzione del portiere Gori . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"La sconfitta è immeritata, abbiamo fatto un grande primo tempo fino al gol di Hernani. Tra l’altro quella punizione è stato un gentile regalo di Camplone. Ma voglio sorvolare sulla direzione di gara. È stata una serataccia, i due gol subiti in quel modo sono stati un duro colpo, ma dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita. La sostituzione di Gori? Era andato in confusione, non era più tranquillo. Stava sbagliando e ho cambiato, come avrei fatto per un centrocampista o un difensore".