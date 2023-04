Perugia-Reggina 1-3, Inzaghi torna a vincere: gli errori di Gori condannano Castori

Al primo tiro pericoloso il Perugia trova il vantaggio. Di Serio riceve al limite dell'area da Ekong e lascia partire una conclusione violenta, Colombi tocca ma non riesce a evitare il goal. La Reggina non perde tempo a riorganizzarsi per trovare il pareggio, che arriva alla mezz'ora con Hernani . Punizione dalla lunga distanza del centrocampista ex Parma , il portiere di casa Gori non è perfetto nell'intervento e la sfera si insacca in rete.

Nella ripresa granata in campo con lo stesso piglio aggressivo della fine della prima frazione. Al minuto 53 la compagine di Inzaghi completa la rimonta con l'autorete sfortunata di Gori, dopo la conclusione di Di Chiara. Serata da incubo per il portiere del Perugia, sostituito addirittura da Castori che manda in campo il secondo Furlan. Dieci minuti più tardi Reggina vicina il tris con Rivas, il tiro del fantasista si stampa sulla traversa. Nel finale arriva il terzo gol degli ospiti con Canotto, lanciato in profondità da Hernani salta in portiere, e da posizione defilata mette in rete. Il direttore di gara convalida la rete dopo il consulto con il VAR per un presunto fuorigioco.