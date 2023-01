Perugia-Palermo, da Grosso e Liverani a Verre e Miccoli: la formazione dei doppi ex

Il suggestivo undici riporta 'in campo', tra gli altri, anche Brienza e Cappioli

A cura di Davide Raja

Nella ventesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 14 gennaio alle ore 14.00, Perugia e Palermo si affronteranno allo stadio "Renato Curi".

Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club tra meteore, campioni e vere e proprie leggende delle squadre di riferimento. Dal totale dei “doppi ex” dagli anni 2000 in poi, proveremo a stilare un ipotetico undici titolare composto dagli ex rosanero e biancorossi, considerando il massimo periodo di forma di ciascuna carriera e l’impatto positivo dei calciatori presi in esame con almeno una delle due casacche.

PORTIERI

Le scelte per la difesa dei pali della nostra ipotetica formazione ricadono su tre nomi: Andrea Fulignati, Alberto Brignoli e Marco Amelia. Tra questi, ci sentiamo di premiare l'ex portiere di Benevento ed Empoli, noto per essere uno dei tre portieri ad essere riusciti a segnare su azione nella storia della Serie A. Solo una stagione con ambedue le maglie ed entrambe in Serie B che però bastate a ricevere l'affetto dalle rispettive piazze. Ancora in attività, attualmente Brignoli si è trasferito in Grecia al Panathinaikos.

DIFENSORI

Terzetto di centrali della nostra ipotetica formazione che sarà composto da Rajkovic, Mantovani ed un "adattato" Grosso. Il possente serbo ex Chelsea ha esordito con i rosanero in Serie A nella complicata annata culminata con la retrocessione dei siciliani nel 2017, in cui lo stesso Rajkovic non è riuscito ad imporsi complice anche un infortunio. Nelle successive due stagioni in cadetteria, il classe '89 è uno dei titolari sia sotto la gestione Tedino sia quella di Stellone. Con il successivo fallimento della società, il serbo si è accasato proprio al Perugia, non riuscendo tuttavia a trovare fortuna. Andrea Mantovani ha disputato due buone stagioni a Palermo, con 33 presenze condite da due reti di cui una memorabile sotto la neve di "San Siro" contro l'Inter. Non servono presentazioni, infine, per Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 lanciato proprio dal Palermo. Nel 2004, i rosanero lo acquistarono proprio dal Perugia, con cui aveva raccolto 91 presenze condite da 7 reti. Attualmente è alla guida del Frosinone, capolista momentanea della Serie B.

CENTROCAMPISTI

Il primo nome è quello di Valerio Verre, regista tecnico ed eclettico capace di ricoprire diversi ruoli del centrocampo e che ha recentemente alzato il proprio baricentro d'azione. Il classe 1994 era stato girato in prestito dalla Roma al Palermo nella stagione 2013/2014 in Serie B, culminata con la promozione targata Beppe Iachini, raccogliendo 20 presenze. La stagione successiva, Verre è stato nuovamente girato in prestito proprio al Perugia. Attualmente in forza alla Sampdoria, il suo futuro potrebbe essere presto nuovamente a tinte rosanero. Al comando della zona nevralgica della nostra ipotetica formazione c'è Fabio Liverani, motore tecnico di ogni formazione in cui ha lavorato in carriera. Proprio al "Renzo Barbera" si è conclusa la recente esperienza del tecnico romano alla guida del Cagliari. Unico palermitano del nostro undici titolare, Giovanni Tedesco è stato un punto di rifermento del Perugia dal 1998 al 2004 con ben 169 presenze raccolte. Chiude il reparto il più anziano della nostra formazione, ovvero Massimiliano Cappioli. Il Palermo lo acquistò nell'estate del 2000 proprio dal Perugia, diventando uno dei leader della promozione in Serie B.

ATTACCANTI

Due trequartisti a supportare la punta nel nostro ipotetico undici titolare. Qualità, fantasia e leadership sono doti che hanno caratterizzato lo stile calcistico di Franco Brienza, rimasto nel cuore della piazza palermitana. Altro mancino raffinato, il prossimo nome è quello di Alessandro Diamanti, il quale ha scelto Perugia proprio dopo la sfortunata esperienza in Serie A con i rosanero, culminata con la retrocessione. Semplicemente la storia del Palermo calcio, Fabrizio Miccoli è la punta di diamante della nostra ipotetica formazione dei doppi ex. Il miglior marcatore di sempre con la casacca rosanero era stato mandato a Perugia in prestito dalla Juventus, calcando sin da giovane i campi della Serie A.

Riepilogando, ecco l'ipotetico undici titolare dei doppi ex di Palermo e Perugia:

Modulo 3-4-2-1: Brignoli; Rajkovic, Mantovani, Grosso; Tedesco, Liverani, Verre, Cappioli; Diamanti, Brienza; Miccoli.

Questo il totale dei doppi ex dagli anni 2000 ad oggi:

Portieri: Fulignati, Brignoli, Amelia

Difensori: Di Chiara, Rajkovic, Dellafiore, Goldaniga, Mantovani, Ignoffo, Grosso

Centrocampisti: Liverani, Giovanni Tedesco, Verre, Gnahoré, Sanseverino, Della Rocca, Codrea, Cappioli

Attaccanti: Miccoli, Diamanti, Lanzafame, Mascara, Brienza