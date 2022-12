Perugia, Lisi: “Mentalizzati su calcio di Castori. Possiamo dare fastidio”

" Volevo essere protagonista perché vengo da un periodo in cui sono stato impiegato poco, il mister ha fatto scelte diverse. Penso di essermi fatto trovare pronto e sono contento, soprattutto per la squadra che si meritava questa vittoria".

"Era una finale per rimanere attaccati al gruppone e con questa mentalità possiamo dare fastidio a tante squadre - ha proseguito il calciatore - Se siamo là sotto dei problemi ci sono, ma sappiamo anche che siamo un gruppo sano: dobbiamo lavorare forte in settimana per cercare di correre più degli altri in partita. Possiamo migliorare ancora tanto, anche fisicamente. A inizio stagione abbiamo dovuto cambiare metodo di lavoro, ora siamo mentalizzati sul calcio di Castori e siamo a buon punto".