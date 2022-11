Perugia-Genoa, Castori: “Non abbiamo paura di nessuno, c’è entusiasmo. Struna out”

“Conosciamo il valore della squadra di Blessin e lo rispettiamo ma siamo nella condizione di non poter avere timori reverenziali nei confronti di nessuno. Dobbiamo fare una grande partita, andare a manetta per tutti i 90 minuti. Vogliamo vincere a tutti i costi. Abbiamo lavorato molto bene sulla condizione fisica, che è fondamentale per il nostro modo di giocare. Adesso tutti i giocatori sono sullo stesso livello. Abbiamo fatto uno step, siamo cresciuti. Abbiamo recuperato Strizzolo e Dell’Orco e quindi saranno out solo Struna e Matos. Sono molto contento di avere tutti a disposizione. La squadra sta bene e mi aspetto un altro passo in avanti. Il gruppo è compatto, c’è entusiasmo”.