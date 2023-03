Perugia-Frosinone, Grosso: “Sentiamo la spinta dei tifosi, vogliamo ricambiarla”

Le dichiarazioni di mister Fabio Grosso alla vigilia di Perugia-Frosinone

Circa ventiquattro ore e il Frosinone di Fabio Grosso affronterà il Perugia di Fabrizio Castori nel match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Dopo la sconfitta con il Cosenza, i ciociari hanno l'obiettivo di riprendere le distanze dal Genoa secondo in classifica. Il tecnico ex Brescia è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostica sfida contro il club umbro. Di seguito, le dichiarazioni di Fabio Grosso.

“La sosta comunque è sempre molto utile per recuperare energie e riprepararsi alle gare che arrivano. Questo è un campionato che ogni settimana ci dimostra che c’è tantissimo equilibrio, spostato dai dettagli. La bravura delle squadre è quella di prepararsi al meglio, saperli cogliere per indirizzare le partite nel migliore dei modi. Perugia? Questa è una squadra che non aveva iniziato bene, poi ha cambiato allenatore e quindi è tornato il tecnico che conosce benissimo la categoria. Abbiamo visto quelle che sono le loro qualità e conosciamo bene le difficoltà che presenterà la gara che ha delle naturali difficoltà. All’inizio della stagione l’intenzione era di ricreare l’entusiasmo, siamo stati bravi a crearlo. Sentiamo questa spinta, questo appoggio da parte dei tifosi. E vogliamo ricambiarlo. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per continuare a fare grandi risultati con ritmo, intensità e senso di appartenenza”.

Sugli indisponibili: “Siamo una squadra nella quale non ci sono ragazzi che hanno un minutaggio elevatissimo rispetto ad una classifica generale di tutte le squadre. Questo significa che siamo stati bravi ad utilizzare le risorse di tutta la rosa. Abbiamo Lulic fuori, Frabotta squalificato, Szyminski e Kone sulla via del recupero. Penso che il primo la prossima settimana si potrà aggregare col gruppo, Ben inizierà ad allenarsi la prossima facendo un lavoro progressivo e cercheremo di riportarlo in condizione tra due gare casalinghe. Tutti gli altri sono a disposizione. E sono molto felice che siamo riusciti a tesserare Kujabi. Mulattieri? E’ tornato, sta bene. Si è allenato poco con noi, come anche Turati e Oyono".