Perugia, Castori: “Zeman e Sacchi esempi. Salernitana, salvezza possibile. Napoli…”

Il tecnico del Perugia si sofferma sulla propria ex squadra e sul Napoli

Fabrizio Castori , tecnico del Perugia ed ex della Salernitana , ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio nel corso del format Piazza Affari, concentrandosi sui propri esempi sportivi e sulla compagine granata:

“Gli allenatori da seguire della mia generazione sono: uno era Zeman e l’altro era Sacchi . Ho avuto il piacere di frequentare quest’ultimo e ho cercato di carpirne i segreti. Mi ritengo un seguace di Arrigo Sacchi. Il calcio è uno e basta, poi ci sono diversi modi di interpretarlo. Quando si parla di bello o brutto è soggettivo. Secondo me contano i risultati perché si gioca per vincere”.

Sulla Salernitana- "Sta facendo un ottimo campionato, è a distanza di sicurezza dalle ultime tre. Poi mai dare nulla per scontato. Ma oggi ha margine di sicurezza rassicurante”.

Sulla corsa Scudetto - “Vedo il Napoli in grande spolvero. Ha una rosa giovane e forte, gioca bene. E’ una squadra che ha dato spettacolo e per loro vale lo stesso concetto: mai rilassarsi. Ma ha tutto per vincere lo Scudetto”.