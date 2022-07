Perugia, Castori: “Voglio giocatori che hanno fame. Chi ha la pancia piena non corre”

Fabrizio Castori , tecnico del Perugia , primo avversario del Palermo nella prossima Serie B , è intervenuto ai microfoni de La Nazione per commentare la vittoria in amichevole contro il Rimini :

"Siamo cresciuti sul piano fisico, la gamba comincia ad andare e iniziamo ad uscire in fase di aggressione. Intendiamoci però. Io voglio un calcio più verticale e più veloce. In questo dobbiamo migliorare molto ma siamo agli inizi. Mercato? Il direttore e la società sanno bene quello che mi serve. Non aspettatevi giocatori dal curriculum ricco. Io voglio calciatori che hanno fame. Ricordatevi che far correre quelli con la pancia piena, è dura".