Perugia, Castori: “Perso per episodio sfortunato sul secondo gol. Ripartiamo”

"Oggi abbiamo perso una partita decisa da un episodio sfortunato, quello sul secondo gol, con il nostro difensore che è stato abbagliato dal sole. Poi abbiamo fallito una grande occasione con Luperini. Due episodi che hanno girato contro, senza togliere nulla al Sudtirol che sta facendo un campionato straordinario. È successo come ad Ascoli, evidentemente è un momentaccio. Non ci piangiamo addosso ma oggi la fortuna non ci ha aiutato".