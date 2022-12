Perugia, Castori: “Per noi sarà 2023 di fuoco, mie squadre escono alla distanza”

L'allenatore infine traccia un bilancio: "Rifarei tutto di questi sei mesi, guardare indietro non serve. Quello che si fa va analizzato, nell’analisi c’è poi il momento della correzione. L’esonero? Non me lo aspettavo, ma tiro dritto per la mia strada, ho la mia metodologia, le mie idee. Nel mio modo di concepire il lavoro abbiamo perso un mese importante: sono fermamente convinto che, sia per la metodologia che per le idee che ho, ci sia bisogno di tempo per metabolizzare i concetti. Le mie squadre escono alla distanza".