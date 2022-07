Perugia, Castori: “Mercato? Importante avere idee chiare, il presidente…”

Ampio successo per il Perugia nel secondo test match del ritiro pre campionato. La formazione di mister Castori, nella giornata di ieri, ha superato 7-0 i dilettanti del Real Vicenza. A margine del successo maturato in amichevole, il tecnico Fabrizio Castori , ha parlato ai microfoni della "Rai" soffermandosi anche sul delicato tema relativo al mercato.

“Contava mettere minuti nelle gambe. Questi test servono anche a misurare i ragazzi che abbiamo e hanno l’occasione di dimostrare e farsi valutare, tutto è utile per avere una visione ampia del materiale a disposizione. Non mi piace fare graduatorie ma tra i più piccoli c’è un talento che è un 2005, Giunti, che ha doti importanti. Casasola? Una garanzia di ritmo e intensità, ha nelle corde 90’ sempre a ritmo alto, qualità di pochi. Il mercato? Ho parlato col presidente, non credo col Napoli arriverà qualcuno ma l’importante è avere le idee chiare su quello che serve”.