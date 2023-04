Perugia, Castori: “Genoa più forte della B, sarà come Davide contro Golia”

“Contro il Modena abbiamo pagato la terza gara in otto giorni, non siamo riusciti a tenere alto il ritmo e mi prendo le mie responsabilità anche se ero squalificato. Le brutte figure devono servire per essere cancellate immediatamente. Il Genoa è la squadra più forte del campionato, è l’occasione giusta per fare una grande partita, l’impresa sarà difficile, ma ci concentriamo per portare a casa qualcosa. Prima del Modena avevamo fatto 18 punti in 12 gare, la squadra dunque è viva e non deve perdere fiducia. Cabala mia positiva contro il Genoa? Speriamo di mantenerla. - continua Castori come riporta Tifogrifo.it - Le parole di Santopadre? Ha fatto bene a richiamare tutti alla disamina giusta, la sua preoccupazione è anche la nostra e ci ha dato una sveglia. Dobbiamo ripristinare l’adrenalina e la cattiveria giusta, non possiamo vivere nel comfort. Ci si augura che il futuro non sia come il passato, andiamo ad un ritmo che nessuno ha. Quando viene meno, la squadra dimostra di avere qualche limite. Non bisogna credere troppo al fatalismo’.