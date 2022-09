Perugia, Castori: “Dobbiamo fare risultato, daremo 100%. Esonero? Non ho paura”

“In settimana abbiamo lavorato soprattutto su testa e tecnica, il campo dice che dobbiamo sistemare un po' di cose e io sono abituato a fare le cose con discrezione. Mi rendo conto delle difficoltà, ma per natura sono uno che persevera e sarà il campo a darci risposte, dobbiamo fare risultato per tirarci fuori da questa situazione e dare il meglio di noi. Mi rendo conto di come stanno le cose e cerco di trovare la soluzione, a volte l’abito giusto può essere l’aspetto tattico, altre volte qualche singolo che deve crescere, non credo che le rivoluzioni paghino, meglio qualche accorgimento. Non sono permaloso, ho bisogno di tempo per lavorare in profondità, ho il mio calcio e un metodo per trasmetterlo e non penso che si possa improvvisare, le cose si fanno in profondità. Spero che da ultimi in classifica ci sia tolta di dosso la presunzione, lo scorso anno il Perugia ha fatto un ottimo campionato, ma non si vive di luce riflessa, bisogna ripartite e lasciare al vissuto il tempo che trova. Rischio la panchina? Non ho paura, tiro dritto, le decisioni non spettano a me, non mi spavento e non perdo la lucidità, impiego tutte le mie energie per mettere le cose a posto in campo, il resto non mi appartiene. È nei momenti difficili che si riconoscono gli uomini, il mare in tempesta bisogna saperlo navigare".