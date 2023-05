Perugia, Castori: “Cagliari? Nessun timore reverenziale, vogliamo vincere”

Così il tecnico del Perugia Fabrizio Castori, intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro il Cagliari in programma domani pomeriggio. Gli umbri, che attualmente occupano il terzultimo posto in classifica, sono in piena lotta retrocessione.

“Non possiamo permetterci nessun timore reverenziale, getteremo il cuore oltre l’ostacolo senza guardare in faccia nessuno. A Ferrara abbiamo fatto una gran partita, abbiamo ritrovato lo smalto dei giorni migliori, venerdì sera spingeremo come matti, dobbiamo cercare di vincere a prescindere da chi abbiamo di fronte. Dobbiamo ragionare partita per partita visto che il campionato è molto equilibrato e può succedere ancora di tutto, nessuno molla nulla sia in coda che in zona play off e la cosa che conta è aver ritrovato la nostra migliore condizione. Olivieri ha recuperato da un lungo infortunio, la sua perdita è stata grave per noi così come quelle di Di Serio e Dell’Orco, però domani zero alibi, chi c’è c’è e chi non c’è pazienza.