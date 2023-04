Perugia, Castagnini: “Fatta una gran rincorsa da quando ci sono io. Mai retrocesso”

“Siamo dispiaciuti per l’ultimo periodo, ma allo stesso tempo siamo vogliosi di rimanere concentrati per fare bene in questo finale di campionato. La gara di sabato è determinante e importante, nelle ultime cinque gare abbiamo quattro scontri diretti e questo vuol dire che è tutto nelle nostre mani e non dipendiamo da altri. Quando sono arrivato abbiamo fatto una grande rincorsa ed essere qui oggi a giocarsi la salvezza diretta è un piccolo traguardo. La squadra ha fatto bene in certe occasioni, non bisogna buttare a mare tutto ciò che è stato fatto. Sono fiducioso sul fatto che il Perugia si salverà, da dirigente non sono mai retrocesso e non voglio farlo neanche questa volta, è una questione d’orgoglio. Questo non è un ritiro punitivo, ma lo abbiamo voluto per rimanere insieme e responsabilizzarci. Io volevo andare in ritiro prima della partita con l’Ascoli poi non siamo andati per fatto logistici. Il tifo? Sarebbe bello vedere lo stadio pieno sabato, quando uno ha fede difende la sua squadra sia nel bene che nel male. In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Ovvio che l’entusiasmo lo dobbiamo ricreare noi facendo qualcosa in più”.