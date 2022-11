Perugia, Castagnini: “Calciomercato? Prima fare una cosa. Baldini amico, destino…”

Renzo Castagnini , attuale direttore sportivo del Perugia ed uno degli artefici della doppia promozione del Palermo nel progetto triennale di Dario Mirri , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb commentando i motivi che lo hanno spinto a firmare per il "Grifone" ed il difficile momento sportivo che sta attraversando il club umbro, momentaneamente in ultima posizione in Serie B :

"Ho scelto il Perugia perché è un club importante, con storia. Come si fa a rifiutare anche se la classifica è precaria? E poi siamo a novembre. C’è tempo per mettere a posto la classifica. Più che al calciomercato ora bisogna guardare cosa è successo dentro. I calciatori del Perugia non hanno reso secondo le aspettative e qualità. Però sono calciatori di valore. Aspettiamo la loro crescita. Le ultime due partite le abbiamo fatte bene. Vada per la sosta, ma noi siamo in salute. Non so se il fatto che sia arrivata la sosta sia meglio o peggio".