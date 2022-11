Castagnini: “Palermo ormai è il passato. Rinaudo scelta di Mirri. Brunori mi piaceva”

“Non mi va di giudicare gli altri, perché non voglio essere giudicato io. Rinaudo è stata una scelta di Mirri, speriamo gli vada bene… È evidente che sia stata una scelta di Mirri. È giovane, poi se farà bene o no lo dirà il tempo, gli auguro di fare quello che ha in mente. Al e a Palermo sono affezionato. Ma io oggi a Perugia sono un uomo felice, spero di dare un contributo per tirarci fuori da questa situazione e sono convinto di farcela".