Perugia-Cagliari 0-5, prodezza Mancosu e bis Lapadula al ‘Curi’. Castori vede la C

L'anticipo di Serie B tra Perugia e Cagliari termina 0-5. Dura mazzata rifilata dagli uomini di Claudio Ranieri alla squadra guidata da Fabrizio Castori al 'Renato Curi'. Decisive le reti di Azzi, Lapadula, Mancuso e Kourfalidis

Allo stadio 'Renato Curi' è andato di scena il match valido per la 36a giornata del campionato di Serie B, tra il Perugia di Fabrizio Castori, diciottesimo in classifica ed il Cagliari del tecnico Claudio Ranieri, attualmente posizionato al quinto posto in graduatoria. Sfida terminata 0-5 che valeva tantissimo: per i padroni di casa in ottica salvezza, per quanto concerne gli ospiti per la lotta playoff.

LIVE Perugia-Cagliari, 36ª giornata Serie B: segui la diretta — -PRIMO TEMPO: Un primo tempo a senso unico dal punto di vista del parziale. Nonostante il 'Grifo' abbia avuto una chiara supremazia territoriale, il possesso palla della squadra umbra è stato di gran lunga sterile, rispetto a quello rossoblù. Sblocca il match il Cagliari, con il solito Gianluca Lapadula. Al 5' da corner, dormita della difesa di Castori, cross di Mancosu, Rosi liscia il rinvio, l'ex Pescara appoggia in rete da due passi. Provano a rispondere i biancorossi al diciassettesimo minuto: punizione di Lisi, mischia in area sarda, Struna e Casasola mancano la deviazione vincente, Azzi spazza sulla linea.

Il match prende una chiara fisionomia: la squadra di Ranieri aspetta e cerca di colpire in ripartenza, mentre il Perugia prova a fare la partita con difficoltà e diversi limiti tecnici. Al 21' opportunità per il secondo gol della banda del tecnico capitolino: Prelec si avventa su una palla vagante e scarica il sinistro, il legno salva Furlan. Solo al trentesimo minuto arriverà il meritato raddoppio: traversone tagliato di Azzi, Prelec e Zappa non ci arrivano, l'estremo difensore perugino guarda la palla sbattere sul palo e carambolare in fondo al sacco.

A piovere sul bagnato l'uscita per infortunio del portiere ex Empoli, al suo posto Alessandro Gori per il 'Grifo'. Proprio quest'ultimo si farà trovare mal posizionato al 45': Mancosu lo vede e lo beffa con uno stupendo pallonetto di prima intenzione dalla linea di centrocampo - in stile Valerio Verre - in Palermo-Frosinone.

-SECONDO TEMPO: Sulla falsa riga del primo, anche nel secondo i ragazzi di Castori hanno provato con spirito audace ed atteggiamento spregiudicato a rimettere in piedi una partita, che si è chiusa prima di essere rimessa in discussione. Il poker del Cagliari arriva al 49': Lapadula ruba palla a Sgarbi, Mancosu calibra dalla sinistra, Prelec addomestica per l'accorrente Kourfalidis che scarica il destro oltre Gori. Il Perugia cercherà di insistere con le poche forze rimaste, ma non riuscirà mai ad essere incisivo realmente. Il quinto ed ultimo gol sarà quello di Lapadula, che al minuto 87' siglerà la sua doppietta personale.

Adesso Ranieri può ambire al quarto posto, si mette male per il 'Grifo'. Ecco la classifica completa di Serie BKT: