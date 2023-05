Nella giornata di ieri, il procuratore federale Giuseppe Chinè aveva fatto sapere di aver aperto un fascicolo per presunto illecito sportivo nel match tra Perugia e Benevento. In particolare, al vaglio dell'organo nazionale ci sarebbe il terzo gol - quello della vittoria - del "Grifo" siglato da Kouan. Secondo la ricostruzione del procuratore, il modo in cui tale rete è stata realizzata sembrerebbe sospetto: l'attaccante ivoriano aveva approfittato di un errore in fase di impostazione della difesa giallorossa per poi insaccare con il portiere Manfredini fuori dai pali.