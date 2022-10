Perugia, Baldini: “Dobbiamo essere pronti alla battaglia. Mandiamo giù i rospi”

Il posticipo in programma questa domenica alle 16.15 tra Perugia e Sudtirol chiuderà la nona giornata di Serie B. Queste le dichiarazioni del tecnico della compagine umbra, Silvio Baldini , in conferenza stampa:

"Una vittoria ci darebbe grande autostima, fiducia ed un minimo di serenità. Questa squadra è pronta per i tre punti. Le partite contro Pisa e Como mi hanno chiarito le idee. Contro il Como abbiamo avuto tre nitide occasioni e questo è molto positivo. Dobbiamo essere pronti alla battaglia e anche a reagire. Bisogna mandare giù i rospi e non pensare al negativo. Una vittoria, visti i risultati, ci porterebbe ad un punto dai play out ma questo non è importante adesso. Modulo? Andremo avanti con il 4-2-3-1. Perché così la squadra ha più autostima. Farò le scelte in base alla condizione fisica dei giocatori".