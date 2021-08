Perugia-Ascoli, tragedia sugli spalti: muore tifoso ospite, il cordoglio del club

Tragedia nel campionato cadetto: al termine di Perugia-Ascoli, un tifoso del club ospite è deceduto a causa di un arresto cardiaco che non ha lasciato spazio ai soccorsi immediati del 118 presente presso lo Stadio Renato Curi

“È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al “Curi” di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti. Il Patron Massimo Pulcinelli, il Presidente Neri e tutto il Cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla Famiglia”, sono state le parole espresse a riguardo dal presidente della società bianconera.