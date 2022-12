Perinetti: “Stimo Stulac, ha un solo difetto. Brunori come Caputo, City Group…”

"Stulac? Sono un suo estimatore. Rinaudo lo conosceva bene e l'ha voluto prendere, lui ha i mezzi per imporsi in maniera più marcata. Se ha un difetto è che è un ragazzo talvolta troppo mite e troppo perbene. Deve trovare la possibilità di esprimersi più concretamente perché ha un grande potenziale sul piano tecnico e tattico. Brescia? Siamo stati definiti la società che ha fatto il peggiore calciomercato. Abbiamo un organico attrezzato per una salvezza tranquilla. Abbiamo tanti giovani con notevoli potenzialità e se crescono in fretta possiamo avere una possibilità in più. Cortocircuito dopo una partenza lanciata?? Vorrei che Babbo Natale ci portasse la salute (ride ndr), problemi fisici e di varia natura che si susseguono in continuazione rallentano il processo di crescita della squadra. Incrocio dai forte risvolto emotivo per me il prossimo match contro il Palermo? Vista la nostra situazione attuale, devo preoccuparmi di più della partita in sé, il risultato è troppo importante per ripartire. Sentiamo molto la partita, così come la sentirà Corini. Sarà un scontro senza dubbio affascinante sul piano emotivo. Obiettivo stagionale del Palermo nell'anno di insediamento del City Football Group? Roma non si è fatta in un giorno, non penso che una proprietà seria come quella del Palermo possa pensare di andare velocemente in Serie A senza prima inserirsi gradualmente. Bisogna comprendere, analizzare, elaborare e pianificare a medio termine un progetto oculato ed ambizioso. Management e nuova proprietà del club di viale del Fante possono avvalersi di profili competenti e qualificati che sanno perfettamente come si costruisce un ciclo virtuoso e vincente. Brunori decisivo anche in Serie B? Mi piace ricordare la storia di Caputo, si diceva sempre che era giocatore di categoria e alla fine si è sempre imposto a suon di gol in C, B e A. Le etichette rappresentano spesso uno stereotipo superficiale e poco veritiero. Se hai qualità tecniche di rilievo e vedi la porta, fai gol in qualsiasi categoria".