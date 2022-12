Perinetti: “Rinaudo e il ruolo di ds nel Palermo futuro. Mihajlovic e Sconcerti…”

"Il percorso di Rinaudo? Sta lavorando bene a Palermo, si è insediato nel club con grande umiltà in quanto è partito dal settore giovanile, conosce bene la piazza, credo abbia avuto anche modo di farsi conoscere ed apprezzare dalla nuova proprietà, a mio parere ha tutte le carte per essere il direttore sportivo del Palermo anche in futuro. Ovviamente, ritengo che la proprietà del Palermo si sia presa quest'anno per valutare operato, spessore ed attitudini di ogni profilo in seno al club, per capire su quali professionalità puntare per fondare il progetto del Palermo in chiave futura. Bari-Genoa? Grande partita, Gilardino ha una straordinaria opportunità e si sta giocando tutte le sue carte. Sta cercando la conferma definitiva sulla panchina del grifone, il Bari sfrutta invece il grande entusiasmo dell'ambiente e le ottime scelte di Polito sul mercato. Voglio ricordare le straordinarie figure di Sinisa Mihajlović e Mario Sconcerti, recentemente scomparsi, sono persone che mancheranno tantissimo al nostro mondo anche dal punto di vista umano e non solo calcistico. Da dirigente ed appassionato di calcio, mi sono goduto il trionfo di Dybala e Romero, Campioni del Mondo con l'Argentina a Qatar 2022. Una soddisfazione speciale per me, in quanto li ho avuti entrambi nel club per cui lavoravo in tempi non sospetti, rispettivamente al Palermo e al Genoa".