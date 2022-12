Perinetti-Mediagol: “Obiettivo Brescia e mercato gennaio. Palermo-Moreo? Vi dico…”

"Contendenti credibili alla promozione diretta? Ho sempre detto che questo sarebbe stato il campionato delle grandi delusioni perché c'erano troppe aspettative in estate con dieci squadre che dicevano di volere andare in A. Definire chi può andare in Serie A senza passare dai playoff mi sembra un esercizio piuttosto complicato ad oggi. Palermo su Moreo? In estate Moreo è stato chiesto da due-tre squadre con offerte caratterizzate da cifre importanti, il presidente non ha voluto cederlo. Non vogliamo fare stravolgimenti a gennaio, è complicato trovare sostituti adeguati a giocatori di un certo calibro, quindi mi sembra improbabile possa muoversi. Vedremo, perché il mercato apre spesso improvvisamente le porte a tante situazioni. Credo che rimarranno con noi i migliori, posso dire soltanto questo. Obiettivo stagionale Brescia? In estate era la salvezza tranquilla con la maturazione dei giovani che abbiamo in organico, è rimasto tale anche vedendo la classifica attuale. In questo momento sembra che stiamo deludendo perché abbiamo vinto una sola partita nelle ultime dodici. L'obiettivo prioritario è quello di non correr il rischio di essere risucchiati in basso. L'ambizione di crescere c'è, ma non possiamo pensare di contrastare società che hanno fatto tantissimo per migliorarsi in termini di lauti investimenti. Abbiamo il sedicesimo monte ingaggi della Serie B, non tutto si fa con i soldi ma è chiaro che è un aspetto che può fare la differenza. Quest'anno dobbiamo stabilizzarci, gettando le basi per fare qualcosa di importante in futuro".