Perinetti: “E’ la B più competitiva di sempre, quante deluse. Il Genoa andrà in A”

"Il Ferraris è uno stadio esplosivo, che ti trascina ma che è esigente. Servono giocatori in grado di reggere la pressione. E Coda è una garanzia, non ha mai sbagliato un campionato di Serie B. Coda è l’assicurazione sulla Serie A: il Genoa riscuoterà il premio. Non ho dubbi sul fatto che sarà promosso. Adesso c’è una nuova proprietà, dopo la retrocessione è stato fatto un mercato importante e c’è la volontà di tornare subito in A. La rosa del Genoa è forte e Blessin, quando si gira a vedere in panchina, ha a disposizione una miriade di soluzioni diverse. Chi in Serie B ha giocatori come Coda, Strootman, Puscas e Aramu?", ha dichiarato in vista della sfida contro gli uomini di Blessin.