Perinetti: “Calciomercato vivo in B, Palermo farà altro. Baldini top, Corini sa…”

"Grande livellamento ed equilibrio caratterizzano la classifica Serie B? C'è il mercato di gennaio che per la Serie B si preannuncia vivo. Molte squadre penseranno a rinforzarsi, anche se questo concetto è relativo, resta prevalentemente un auspicio perché è sempre incombente il rischio di commettere degli errori. Ci sarà anche da fare una riflessione in base a quello che accadrà in questa imminente finestra di mercato. Ci sono dei valori che stanno già emergendo... l'esempio del Pisa è lampante, così come il cammino del Venezia nonostante l'ultima sconfitta a Perugia. Sono due squadre che stanno ritornando ad avere un rendimento pari al loro valore. Poi ci sono compagini partite benissimo e che con varie difficoltà si stanno ridimensionando. La Serie B è imprevedibile e bisogna stare sempre concentrati e sul pezzo. Rivoluzione tecnico-dirigenziale a Palermo in prossimità dell'avvio di stagione? Sinceramente sono stato occupato a cercare di analizzare percorso e criticità del mio Brescia. Il Palermo è partito con grande entusiasmo per la vittoria del campionato scorso. Baldini è stato strepitoso lo scorso anno nel valorizzare una rosa che non si pensava potesse essere così forte da poter dominare e vincere i playoff. Poi è arrivata una guida di grande esperienza come Eugenio Corini. Conosce la piazza e la Serie B e sa quello che deve fare per tenersi a galla in un campionato così difficile. Sono stati presi giocatori d'esperienza, elementi importanti e si paventano ulteriori interventi di mercato. Vedremo come si definirà il Palermo alla fine del mercato di gennaio".