Pecchia: “Palermo organizzato, ma voglio bella gara. Recuperato un solo giocatore”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Parma, Fabio Pecchia

E' tutto pronto al "Renzo Barbera" dove, nella giornata di domani, Palermo e Parma si affronteranno nel match valido per la dodicesima giornata di Serie B. I rosanero sono reduci dal successo contro il Modena che li ha traghettati fuori dalla zona rossa della classifica e sono per questo decisi a trovare continuità. Momento sicuramente più roseo per i crociati che, dopo un avvio di stagione brillante, si trovano al quarto posto a quota 19 punti. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara, il tecnico Fabio Pecchia, ha presentato l'impegno di domani contro la formazione di Corini.

“L’importanza di una vittoria e dei tre punti è importante per i ragazzi perché il lavoro e la voglia di fare viene ripagata, l’autostima cresce, con le prestazioni e con le vittorie che danno un valore in più. E’ un premio ai ragazzi per il lavoro che svolgono e che si sono ritrovati in campo. Ora dobbiamo pensare alla partita di domani”.

“C’è Oosterwolde che ha scontato la squalifica, ci sarà Camara. La squadra si è preparata bene, ha lavorato con voglia di fare e andare a fare una partita bella, in un bell’ambiente”.

“Palermo? Una squadra organizzata, che gioca a calcio e con un ambiente che spinge tanto. Noi dovremo fare le nostre cose, sia in fase di non possesso che quando avremo la palla. Servirà grande determinazione”.

Sul futuro di Vazquez: "Sinceramente non so cosa sarà il futuro di Franco. E’ un giocatore con una qualità straordinaria e ha vissuto una vita ai margini dell’area di rigore, ora trovarsi più lontano può cambiare qualcosa. Ma ho avuto grande disponibilità dal ragazzo perché il momento ci chiede questo. Poi di volta in volta verrà definito il suo ruolo, visto che può ricoprirli entrambi con disinvoltura“.

Sugli indisponibili: "Recuperiamo il solo Camara. Gli altri non saranno con noi. Tutino ha dimostrato di poter fare la prima punta, anche se con caratteristiche diverse. Ha avuto diverse occasioni in cui è riuscito a liberarsi, io credo che ognuno ricoprirà il suo ruolo in base alle sue caratteristiche. Servirà voglia e personalità per ricoprire il ruolo che gli verrà affidato".