Pasquale Marino: “B competitiva, c’è poca pazienza. Brescia e Reggina le sorprese”

SERIE A - "Chi poteva fare di più? La Fiorentina. Dopo il campionato scorso rondavo partisse un po’ meglio. Ma la squadra è forte, si rimetterà in sesto. Inzaghi e Allegri sono nell’occhio del ciclone? Oggi è facile condannare ed esprimere giudizi. Bisogna dargli il tempo di riprendersi, hanno avuto assenze pesanti. Non è facile sostituire calciatori straordinari".

SERIE B -"In B brillano Brescia e Reggina? Sono le sorprese. Li dovevano esserci per organico Cagliari, Genoa e Parma. Invece Reggina e Brescia stanno facendo cose importanti. La B è competitiva. E c’è poca pazienza, sono cambiate tante panchine. Il Benevento ha esonerato Caserta? Caserta farà carriera. Non mi aspettavo l’esonero. Se punti su un allenatore è giusto dargli più tempo per recuperare", ha concluso Marino.