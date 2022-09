Parma, Vazquez: “Noi carte in regola non solo per la A, ma anche per l’Europa”

"A livello personale la scorsa stagione fu però eccellente. Ho avuto la fortuna di segnare molto, cosa che non era mai successa nella mia carriera di calciatore, e alcuni gol sono stati anche molto belli. Il Parma ha tutte le carte in regola non solo per fare la Serie A, ma anche per giocare in Europa, e lo dico vedendo le infrastrutture e l'idea di lavoro. Speriamo intanto che questo sia l'anno buono per poter intanto toccare la massima serie".