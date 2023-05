Parma, Sohm: “Ci attendono tutte finali. Ora l’obiettivo è andare ancora più avanti”

"Non so cosa sia cambiato, mi sento bene e mi diverto. Giochiamo molto bene e vinciamo e il flow è bellissimo in questo momento, per tutti e per me. Abbiamo fatto un passo in avanti molto forte è la prima volta che abbiamo vinto tre partite in fila. Dobbiamo continuare così. Gioco dove vuole il mister, per me non è importante. Voglio fare il meglio per la squadra. Mi trovo bene in questa posizione, ho più spazio e mi piace. Devo continuare così e mi manca il gol.