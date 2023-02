Parma-Pisa, probabili formazioni: Pecchia con Vazquez, D’angelo punta su Moreo

La sfida Parma-Pisa è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Tardini"

La Serie B torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Alle ore 20:30, allo Stadio "Ennio Tardini", il Parma di Fabio Pecchia affronterà il Pisa nel match valevole per la ventisettesima giornata di campionato.

Reduci dal successo conquistato lo scorso venerdì contro il Frosinone, capolista del torneo, in inferiorità numerica, i padroni di casa occupano attualmente il settimo posto in classifica a quota trentasette punti. Frutto di dieci successi, sette pareggi e nove sconfitte. Morale alto, dunque, con la compagine gialloblù che adesso cerca la continuità di risultati che fin qui è mancata. Contro il Pisa, Pecchia dovrà fare a meno degli squalificati Estevez e Camara. Da valutare le condizioni di Man dopo la botta subita alla caviglia destra. Il tecnico dovrà scogliere le riserve relative al modulo: Benedyczak in campo dal primo minuto a sinistra, con Zanimacchia a destra. Sohm ad aiutare Bernabè e Juric in mezzo al campo, con Franco Vazquez in attacco.

Un vero e proprio scontro diretto, quello in programma in Emilia. Sono trentotto i punti conquistati in ventisei giornate dal Pisa, al sesto posto: nove vittorie, undici pareggi e sei ko. L'ultima sconfitta risale al 4 febbraio scorso, quando gli uomini di Luca D'Angelo hanno perso fra le mura amiche contro il Sudtirol. Da quel momento, due successi ed un pareggio. Al cospetto della squadra allenata da Pecchia, l'allenatore nerazzurro proporrà il solito 4-3-1-2. A centrocampo ritorna titolare Gargiulo. In avanti, spazio a Morutan insieme ad uno tra Tramoni e Gliozzi a supportare Moreo.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Bernabé, Juric; Zanimacchia, Sohm, Benedyczak; Vazquez. Allenatore: Fabio Pecchia.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Gargiulo; Morutan; Gliozzi, Moreo. Allenatore: Luca D’Angelo.