Parma-Pisa, Pecchia: “Frosinone lontano ricordo. Falli su Vazquez? Rispondo così”

"La squadra sta bene, ha recuperato e lavorato bene in questi giorni. È proiettata a domani, Frosinone è un lontanissimo ricordo. Sono d'accordo a metà, siamo stati belli anche in altre occasioni e con squadre diverse. Cosa cambia è il risultato, e a volte inganna. Devo vedere qualcosa di diverso, andare nel profondo, la squadra è stata presente anche con l'Ascoli, dove abbiamo perso. Molti scrivono che alcuni giocano fuori ruolo come se mi divertissi, ma se è capitato è perché avevo bisogno di altre soluzioni. Vazquez quando non facciamo gol sembra troppo poco, poi segna due gol ed è nel suo ruolo giusto. Quando la rosa è al completo mi piace mettere i giocatori nel proprio ruolo. Molti falli su Vazquez? A fine gara l'ho sottolineato, immagino il primo fallo di Cotali su Vazquez dopo venti minuti e non ci permette di sviluppare l'azione. Quel fallo per me è sanzionabile. È una situazione da tenere sotto controllo e va sottolineata, Franco è un giocatore con qualità straordinarie e ha una caratteristica nella protezione di palla unica, se c'è fallo va fischiato. Poi gli episodi fanno parte delle partite. Siamo in costruzione, quando devi costruire qualcosa di forte e solido si passa attraverso alcune cose. La prestazione di Frosinone è figlia del lavoro di questi mesi. Rispondo sempre allo stesso modo: in partite che abbiamo perso la squadra mi è piaciuta. Il Pisa è una squadra in salute, il risultato che ha fatto venerdì è straordinario e con merito. Anche a gennaio ha inserito giocatori di esperienza in un gruppo rodato, dopo un campionato scorso straordinario. L'allenatore è lì da cinque anni, tatticamente sono una squadra che ama giocare anche in mezzo al campo, con qualità, e davanti ha giocatori imprevedibili, sia fisici come Moreo che per il gioco corto con Moratan e Sibilli".