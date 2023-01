Parma-Perugia, Pecchia: “Avevo poca voglia di parlare dopo Bari. Vazquez sta bene”

“C’è voglia di rispondere sul campo e di lavorare, di dare la dimostrazione che siamo in grado di fare determinate cose. E poco altro da aggiungere. A Bari, è vero, ma la squadra cinque giorni prima ha fatto una prestazione di altissimo livello. E quindi la squadra deve essere in grado di riprendere quello che ha fatto prima di Bari. In questo momento c’è poca voglia di parlare, è vero che la squadra è giovane ma è anche consapevole del momento, di quello che abbiamo vissuto. Maggiore applicazione, maggiore attenzione al lavoro di campo, perché poi tutto si riflette sul rettangolo di gioco. Questa settimana c’è stata grande spinta, ancora di più, sul lavoro, sulla voglia di fare le nostre cose e poca voglia di parlare. Partita che ha una identità molto chiara, come la squadra di Castori, ma che in questo periodo ha anche una grande condizione. E che sa fare le due fasi, non è solo una squadra di difesa e sa fare buone trame di gioco. Dal punto di vista mentale dobbiamo essere bravi ad affrontarla con la pazienza di saper trovare il varco giusto nel momento opportuno. Questa è la dimostrazione che quando non sei al massimo delle energie puoi incappare in prestazioni sottotono. O fare delle prestazioni di altissimo livello come contro la squadra più in forma della Serie A. Quando vengono meno le energie fisiche o soprattutto mentali, puoi incappare. Franco (Vazquez, ndr) sta bene, ha lavorato e recuperato, anche Bob (Inglese, ndr). Non ci sarà Mihaila. Sono venute meno delle vittorie, come la prestazione di Venezia è di altissimo livello ma come squadra avevo buona parte del gruppo. In altre partite eravamo minimi, in quel caso c’è stato un risultato pieno. Il gruppo lavora e lavora sempre con grande applicazione. L’atteggiamento della squadra può cambiare, quando ci sono tante assenze. Il bello del calcio è questo: domani dobbiamo parlare sul campo".