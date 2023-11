Parma, Pederzoli: “Man importante, Pecchia perfetto per noi. Abbiamo un obiettivo”

Le parole del ds del Parma, Mauro Pederzoli, sul momento vissuto dalla squadra e sugli obiettivi legati alla stagione in corso.

Parola a Mauro Pederzoli. In occasione del Gran Galà del Calcio di Salerno, il direttore sportivo del Parma si è espresso sul brillante avvio di stagione della squadra, soffermandosi in particolare sull’interesse di alcuni club per Man. Tra i temi trattati dal dirigente anche quello relativo agli obiettivi stagionali dei ducali.

“Siamo una squadra che sta crescendo tanto, il nostro percorso è iniziato lo scorso anno con l’arrivo di Pecchia e l’arrivo di tanti giovani. Quest’anno sono stati fatti pochissimi inserimenti. Una crescita c’è, lo scorso anno siamo arrivati ai playoff. Siamo una squadra competitiva, siamo partiti bene: l’obiettivo è quello di vincere più partite possibili, poi i conti li faremo alla fine. Pecchia? Ha sposato in pieno il nostro progetto. Una squadra che deve cercare di ottenere i risultati attraverso il gioco e la valorizzazione dei giovani, in questo senso mister Pecchia si è integrato in maniera splendida ed è l’allenatore perfetto per noi. Da lì arriva la scelta di questa continuità“.

“L’obiettivo di tutti è vincere le partite, poi ognuno sceglie la propria strada. Per noi è importante avere una squadra giovane, brillante e che regali al pubblico di Parma un calcio di buon livello. Interesse per Man? Non abbiamo paura, siamo orgogliosi che Man stia dimostrando tutto il suo valore. Sono contentissimo per lui. È più continuo, si merita anche per la persona che è tutto quello che sta succedendo. Ci fa piacere se i nostri giocatori sono ambiti sul mercato. Abbiamo obiettivi chiari da raggiungere, Man per noi è una pedina importante“.

