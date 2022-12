Parma, Pederzoli: “Lavoriamo per creare identità. Cagliari? Gara non come le altre”

“Tornare sarà come aprire il cassetto dei ricordi. Ho un milione di aneddoti sportivi e personali a Cagliari. Per me non sarà ovviamente una partita come le altre , pensando soprattutto alla fantastica stagione che si concluse con la promozione in serie A. Il Parma? Sta facendo un percorso per creare una nostra identità, tra alti e bassi come è giusto che sia. Lavoriamo per rendere felici in nostri tifosi, che meritano tantissimo“.

Sull'obiettivo Serie A: “Risalire subito dopo una retrocessione? Attenzione: la storia dice che negli ultimi anni c’è riuscito solo il Verona. La caduta in B è vissuta in Italia come un dramma, un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso. Probabilmente il Cagliari sta trovando difficoltà proprio per questo motivo, per certe scorie ancora latenti. Liverani parla di un Parma costruito per vincere? È il gioco delle parti. Lo è anche il Cagliari, squadra importante che rappresenta un intero popolo, una squadra forte che ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione. Sono difficoltà che hanno avuto tutti, in serie B. Ma non c’è nulla di compromesso, il Cagliari è destinato a stare in alto. Noi stiamo ricominciando, pensando partita dopo partita. A iniziare da sabato“.