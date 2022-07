Parma, Pecchia: “Voglio gruppo con forte identità. Lotteremo fino all’ultimo minuto”

Ultimo giorno a Pinzolo per il Parma, che si prepara a partire definitivamente per Collecchio, dove continuerà la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2022-2023 che prenderà il via il 13 agosto. Tanto l'entusiasmo che si respira attorno ai crociati che, dopo due anni opachi, si preparano a ripartire dal tecnico Fabio Pecchia. Proprio il nuovo tecnico, esperto di promozioni, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della "Gazzetta di Parma" in cui si sofferma sulla sua idea di calcio.