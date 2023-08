Parma, Pecchia: “Vietato sottovalutare la Feralpisalò, dirà la sua in B”

"Le squadre che vengono su dalla Serie C sono squadre che si portano dietro una coda di entusiasmo e risultati che li aiutano in Serie B, con un atteggiamento spavaldo. Contro il Torino hanno dimostrato di avere idee e di giocare un buon calcio. Dovremo correre tanto e bene, giochiamo contro una squadra che dirà la sua dal campionato. Oltre ai calciatori conosciuti, che danno esperienza, è una squadra che dirà la sua in campionato".