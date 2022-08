Parma, Pecchia: “Perugia? In campo con atteggiamento diverso. Tutto su indisponibili”

Le parole del tecnico del Parma alla vigilia della sfida contro il Perugia

Giornata di vigilia per il Parma che, domani alle 20:45, affronterà il Perugia nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2022/23. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida, il tecnico dei ducali Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa.

"La squadra ha lavorato bene. Ha avuto una settimana un po' più lunga della precedente ma con il giusto atteggiamento. Aspettiamo la gara. Indisponibili? Niente di nuovo, a parte Sohm e Buffon negativi al Covid ma con la febbre, che non saranno del gruppo. Hainaut, Cobbaut e Osorio non ci saranno".

Sul Perugia di Fabrizio Castori: "Il Perugia è una squadra molto chiara, che al di là della partita persa a Palermo mi è piaciuta nei primi venti-venticinque minuti. Con l'espulsione si sono rotti gli equilibri, la squadra è chiara, forte, di ripartenza con un'idea precisa. Cosa c'è da correggere rispetto al match col Bari? Il tipo di atteggiamento. In alcuni momenti dobbiamo essere più lineari palla al piede, perché abbiamo la qualità per giocare di prima, e poi dobbiamo mantenere più equilibrio. Non è semplice mantenere gli spazi, ma sono fondamentali per non prestare il fianco agli avversari".

Sul mercato: "Il mercato è sempre interpretato. Mi piace parlarne poco, ma fino al 31 agosto dovremo farlo. Non è questione di tempistica, ci sono squadre che hanno bisogno di 10 acquisti e sembra stiano operando, c'è chi invece ne ha bisogno di uno o due e sembra sia inerme. Il mercato si chiude il 31 agosto, e questo riguarda tutti. C'è chi interviene prima o dopo, io sono felice perché i nuovi arrivati lavorano con noi da 40 giorni e non è da escludere. Certe volte mi sembra anche irrispettoso, a me piace lavorare con chi ho a disposizione. Poi il primo settembre possiamo analizzare il mercato, ma io devo pensare alle partite e ora la concentrazione è sul Perugia".