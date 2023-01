Parma, Pecchia: “Inter squadra in salute. Pronti a giocarcela con le nostre armi”

Le parole del tecnico gialloblù in vista della gara di Coppa Italia contro l'Inter

Torna la Coppa Italia, in attesa della ripresa del campionato di Serie B. Martedì 10 gennaio, Inter e Parma si sfideranno a San Siro nel match valevole per gli ottavi di finale. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico dei ducali,Fabio Pecchia, intervenuto in conferenza stampa.