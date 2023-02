Parma, Pecchia: “Frosinone avversario di livello. C’è voglia di misurarsi con loro”

"Stirpe ha fatto la storia della Ciociaria, nel territorio è stato in grado di valorizzare anche dal punto sportivo la zona, ha costruito uno stadio bellissimo. È un vanto per la gente del territorio e del posto. Ha sempre combinato l'aspetto sportivo e quello economico. Vedo una squadra costruita nel tempo, con lungimiranza e qualità. Stanno facendo qualcosa di straordinario, con grande merito. Hanno dato continuità, facendo calcio e vincendo le partite. Affrontiamo una squadra in piena fiducia e con un ambiente molto bello. Dobbiamo compattarci ancora di più, con senso di unione di gruppo. Sarà un ambiente stimolante ma c'è voglia di fare qualcosa di diverso, ci vogliamo misurare e poi il campo darà il proprio verdetto. Abbiamo voglia di confrontarci con questo rivale di altissimo livello. Conta quello che il Parma deve fare in campo, unito e compatto. Giocare per vincere le partite".