Parma, Pecchia: “Contro la Reggina prova di forza. L’obiettivo per me è domani”

“Quello che posso dire è che a Parma vivo in un ambiente e in un club che ci permette di lavorare nelle migliori condizioni. Su quello che riguarda l'avversario devo vedere a cosa fanno in campo, sono precisi nei particolari, con Menez attaccante o esterno, con una difesa rocciosa. Sull'extra campo sinceramente non ci voglio entrare. La sconfitta casalinga ha lasciato rabbia, dispiacere e un misto di delusione. Analizzando bene la partita nel dettaglio e nell'atteggiamento, ci sono tantissime cose positive. Abbiamo tenuto il Pisa per tanto tempo lontano dalla porta, creando situazioni, ci sono state tante cose positive da portarci dietro. Non è che qui ci divertiamo a perdere, ma capisco che per l’ambiente questi anni siano stati impegnativi. L’ho detto all’inizio che il percorso era difficile, la visione del presidente però è la mia, vogliamo una squadra con uno stile di gioco chiaro, che abbia la stessa voglia al Tardini come a San Siro, senza snaturarsi. Non ho mai parlato di classifica. La pressione c'è per tutti, ma noi abbiamo la giovane età, che può anche essere un vantaggio. L'obiettivo per me è domani. La classifica, al 20 maggio, tireremo le somme. Mi sento di dire di vedere la partita. La costruzione della squadra me la immagino in un certo modo.